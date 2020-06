Índice de morte por doenças respiratórias sobem em MS

Pessoas fumantes são algumas das mais vulneráveis a ter doenças respiratórias - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Não é só a pandemia do coronavírus que está matando no Estado. Segundo os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul registrou até o mês de junho 237 mortes causadas pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O índice ultrapassa 19,7% das mortes registrados de janeiro a junho de 2019 pela síndrome. Em maio, haviam 11,6 mortes em Campo Grande atribuídas a causas respiratórias para cada uma causada pelo Covid-19, sendo a capital com maior número de casos.

Nos seis primeiros meses de 2019 foram 198 óbitos, que podem ser causada por gripe, covid-19 e outras doenças.

Nacional – No fim de maio, apenas quatro capitais mantinham em um digito o número de pacientes mortos por coronavírus: Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Palmas (TO) e Florianópolis (SC). Todas as cidades tinham pelo menos duas vezes mais mortes atribuídas à SRAG. Na ‘Capital Morena’, eram 81 mortes por SRAG para sete de corona.