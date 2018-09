Indicadores de saúde são avaliados para melhora da qualidade do atendimento nas unidades

Os Indicadores de Saúde do 2º quadrimestre dos distritos sanitários do Prosa, Segredo e Bandeira apresentados nesta terça-feira (25) fazem parte da avaliação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande quanto aos atendimentos prestados à população. Esses dados ajudam a identificar os sucessos alcançados em cada unidade de saúde, as dificuldades enfrentadas e auxiliar na tomada de decisões para melhorar os índices.

Os Indicadores apontam a quantidade e a qualidade dos atendimentos aos pacientes, apontando as áreas mais vulneráveis e que precisam de atenção especial, bem como aquelas que apresentam avaliação positiva, servindo de experiência para os outros serviços de saúde.

A secretária adjunta, Andressa de Lucca Bento, abriu a reunião e explicou a necessidade compartilhar esses dados. “Além de servirem de embasamento da reunião de Prestação de Contas da Secretaria perante a Câmara de Vereadores, esses índices apontam as potencialidades das unidades e as fragilidades que precisam ser melhores trabalhadas”.

Andressa ainda disse que “o compartilhamento destes dados com as unidades que integram os Distritos, ajudam a compreender qual o público atendido e as peculiaridades de cada região e área de atuação das equipes”.

O coordenador da Rede de Atenção Básica, Gabriel Valdes, ponderou que “os Distritos precisam conhecer as demandas das unidades e contribuir para a melhora da qualidade do atendimento prestado à população”.

Participaram da reunião de Indicadores, os gerentes das unidades de saúde e dos gerentes dos distritos sanitários.