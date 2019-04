Imunização contra gripe é ampliada no país e secretário vacina profissionais do Hemosul

Em 2018, Mato Grosso do Sul atingiu 92,68% de cobertura vacinal, com 573.562 pessoas vacinadas - Foto: Divulgação

Em 12 dias de campanha de vacinação contra a Influenza, que começou no dia 10 de abril no país, Mato Grosso do Sul já vacinou 18.565 pessoas- 2,92% da população alvo- entre gestantes e crianças com idade entre seis meses e seis anos, de acordo com dados do Datasus do Governo Federal. A partir dessa segunda-feira (22.04) a campanha será estendida a outros grupos prioritários.

Até hoje estavam sendo vacinadas gestantes e crianças com idades entre seis meses e seis anos. Conforme o Ministério da Saúde, agora também podem ser vacinados os trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, participa da vacinação dos profissionais do Hemosul de Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (22.04).

Em 2018, Mato Grosso do Sul atingiu 92,68% de cobertura vacinal, com 573.562 pessoas vacinadas. No Brasil foram vacinados 90,87% do público alvo. Em Mato Grosso do Sul o público alvo é formado por 795 mil pessoas e a meta é atingir 90% desse público. Nos dados de cobertura vacinal oferecido pelo Datasus, não estão contabilizados três públicos alvos: pessoas com comorbidades, profissionais do sistema carcerário e população privada de liberdade, além de jovens que cumprem medidas socioeducativas.