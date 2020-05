Imunitá inaugura nova unidade no Shopping Campo Grande

A clínica oferece todos os tipos de vacinas da rede particular para todas as faixas etárias, com atendimento individualizado e humanizado, com profissionais capacitados - Foto: Divulgação/Assessoria

A Imunitá cresceu e inaugura uma nova unidade no Shopping Campo Grande, que fica no segundo piso (ao lado da Riachuelo) e integra um centro médico.

“Nesse período mais do que nunca é importante estar com a carteira de vacinas em dia e evitar outros tipos de doenças. Além da preservação da saúde, é uma forma de descongestionar os hospitais e pronto atendimentos que estão sobrecarregados devidos à pandemia do coronavírus”, explica o Dr. Alberto Jorge Félix Costa CRM-MS 1266, diretor técnico responsável da Imunitá.

Ele ainda completa que essa unidade também vai auxiliar a não ter aglomeração de pessoas nas clínicas de vacinas, além de dar a comodidade do horário estendido do shopping.

A clínica oferece todos os tipos de vacinas da rede particular para todas as faixas etárias, com atendimento individualizado e humanizado, com profissionais capacitados.

A missão da Imunitá é promover a saúde, bem-estar e qualidade de vida aos nossos clientes, atuando com excelência na prevenção. Além de oferecer um serviço diferenciado no segmento de vacinação, a clínica é acreditada pela Sociedade Brasileira de Imunização e é a única clínica do MS certificada com a ISO 9001.

A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil prevenir uma enfermidade do que tratá-la. As vacinas são conquistas da humanidade e ajudam a controlar ou erradicar doenças. As vacinas protegem não somente quem foi vacinado, mas toda a população, pois evita a disseminação do agente ofensor e fazem parte da nossa vida desde nosso nascimento e são essenciais para a eficácia na prevenção contra várias infecções além de ser um instrumento importante para a saúde pública na missão de proteger um grande contingente de pessoas. A Imunitá é uma referência no seu setor e oferece altos padrões de qualidade técnica e excelência no atendimento humanizado de seus pacientes.