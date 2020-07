Idoso foge de hospital por apresentar sintomas de Covid-19

Homem de, 78, fugiu da Fundação Hospitalar de Costa Rica - (Foto: Igor Santana/ASSECOM/PMCR)

Na última quarta-feira (15), homem de 78 anos, fugiu da Fundação Hospitalar de Costa Rica, distante 305 km da Capital, por apresentar sintomas de Covid-19. O idoso tentou evitar a testagem da doença.

Conforme boletim de ocorrência registrado pelo hospital, ele deu entrada na unidade hospitalar relatando falta de ar e tosse, o que levaria a uma internação. Depois de realizados exames laboratoriais, como tomografia de tórax, ele passou a ser investigado minuciosamente por suspeita de estar com a doença.

De acordo com informações, o homem fugiu do local sem a permissão da equipe médica que o tratava. Mesmo com a família informada da situação, ele deixou o hospital sem receber devido tratamento médico.

Até o momento de publicação desta notícia, Costa Rica acumula 103 casos de Covid-19 e 2 mortes pela doença, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.