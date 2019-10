I Simpósio de Cuidados Paliativos fomenta a importância da assistência integral e humanizada

O evento contou com a apresentação de palestras inerentes ao tema proporcionando ao público o acesso ao conhecimento e às orientações de profissionais experientes, - Foto: Divulgação

Profissionais de saúde e acadêmicos de diversas áreas e instituições estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira (16) no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), em Campo Grande, durante o I Simpósio de Cuidados Paliativos promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) em parceria com o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A proposta é fomentar a importância dos cuidados paliativos, através de ações eficazes, trazendo assim a dignidade e reforçando a importância e necessidade de um tratamento humanizado para o paciente.

A Resolução nº41, publicada em 23 de novembro de 2018 pelo Ministério da Saúde, oficializou os Cuidados Paliativos e tornou a prática uma política de saúde. Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alivio do sofrimento, para tanto é necessário a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza físca, psicossocial e espiritual.

Presente na abertura do simpósio, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destacou a importância do tema, considerando que os Cuidados Paliativos desenvolvem a assistência ao paciente visando à qualidade de vida e a manutenção da dignidade humana no decorrer da doença, na terminalidade da vida, na morte e no período de luto.

“Se faz cada vez mais necessário que pensamos na qualidade de vida do paciente e trazer esse tipo de tema é fundamental para possamos difundir tais práticas e melhorar ainda mais a assistência prestada”, disse.

O evento contou com a apresentação de palestras inerentes ao tema proporcionando ao público o acesso ao conhecimento e às orientações de profissionais experientes, a fim de estimular o aprofundamento de saberes e reflexões para intervenções paliativas efetivas que contribuirão para a melhoria dos cuidados aos pacientes.

O simpósio é uma proposição da Coordenadoria de Apoio Técnico-Cientifico nos Processos de Judicialização na Saúde (Catjus), subordinada a Superintendência de Gestão do Cuidado da SESAU, com apoio da OAB-MS.