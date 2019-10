I Seminário Regional de Saúde Bucal promove a troca de experiência e difusão de saberes

O encontro que acontece hoje (21) e amanhã (22) no auditório da Escola de Saúde Pública (ESP) - Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), está promovendo o I Seminário Reginal de Saúde Buscal. O encontro que acontece hoje (21) e amanhã (22) no auditório da Escola de Saúde Pública (ESP), em Campo Grande, reúne dezenas de profissionais e especialistas das mais diversas frentes da odontologia. A abertura do evento que antecipa as comemorações do Dia do Dentista, lembrado dia 25 de outubro, foi marcada pelas homenagens concedidas aos servidores que atuam no serviço público do município.

De acordo com a coordenadora da Rede de Assistência Odontológica, Bruna Peró, a proposta do seminário é congregar a categoria e proporcionar a troca de experiências e disseminar o saber entre os profissionais, através das palestras, discussões temáticas e apresentação de experiências exitosas implementadas em Campo Grande e em municípios do interior do Estado, como Rio Verde, por exemplo.

A expectativa, segundo a coordenadora, é de que a partir do próximo ano o seminário seja estendido aos profissionais de todo o Estado.

“A educação continuada é extremamente importante e partir da experiência obtida com este primeiro seminário pretendemos expandir também para os profissionais de fora (interior) contribuindo assim na formação e capacitação coletiva”, disse.

O secretário adjunto Rogério Souto, que é odontólogo de formação, participou durante esta tarde do seminário apresentando o atual cenário da odontologia no município e falou sobre os desafios e perspectivas.

Assistência

A Rede de Assistência de Saúde Bucal de Campo Grande é composta por 146 equipes de ESF e 143 – eSBs na ESF distribuídas em 52 UBSF; – 16 Unidades Básicas de Saúde tradicionais (UBS); – 05 Policlínicas Odontológicas – 02 Unidades Móveis Odontológicas – 01 Unidade Móvel de Prevenção em Saúde Bucal 2 – Atenção Especializada – 04 Centros de Especialidades Odontológicas – CEOs – Endodontia descentralizada – Policlínicas e Unidades Básicas. – 01 Laboratório de Prótese Dentária – 02 Serviços de Atendimento Hospitalar à Pessoa com Deficiência 3 – Urgência e Emergência – 06 Unidades de Pronto Atendimento – UPAs – 04 Centros Regionais de Saúde – CRSs.

Atualmente o município apresenta 57,80% de cobertura de Saúde Bucal na Atenção Básica e 46,41% de cobertura de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família.

O número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família que era de 56 (2008) foi para 143 (2019), um aumento de mais de 255% em onze anos.