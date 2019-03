HU-UFGD recepciona novos residentes médicos e de outras áreas profissionais da Saúde

No período da tarde, as atividades tiveram foco no treinamento básico para utilização do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), que ficou a cargo da equipe do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI) - Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (01), o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) recepcionou 44 novos integrantes dos Programas de Residência Médica e Residência em Área Profissional da Saúde.

São 18 estudantes na Residência Médica, divididos em quatro especialidades (Clínica Médica, Área Cirúrgica Básica, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia) e 26 na Residência em Área Profissional da Saúde, que se divide nas seguintes áreas de concentração: Enfermagem Obstétrica (apenas para enfermeiros), Atenção Cardiovascular e Atenção à Saúde Indígena (para profissionais de Enfermagem, Nutrição e Psicologia), e Saúde Materno-Infantil (para profissionais de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia).

Na primeira etapa da programação da acolhida, os novos residentes participaram de palestras e receberam informações gerais sobre o HU-UFGD, os próprios programas de Residência, normas, rotinas e procedimentos acadêmicos. Em seguida, visitaram as instalações do hospital e obtiveram orientações específicas de cada coordenação de área.

No período da tarde, as atividades tiveram foco no treinamento básico para utilização do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), que ficou a cargo da equipe do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI).

O início das atividades dos Programas de Residência em 1º de março segue calendário nacional estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC).