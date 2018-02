HU-UFGD integra dez médicos aprovados em Processo Seletivo Simplificado

A empresa, criada em dezembro de 2011, também é responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações em todas as unidades existentes no País - Foto: Bianca Cegati

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) recepcionou, nesta sexta-feira (9), dez médicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado recentemente pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), rede da qual a instituição faz parte.

Do grupo, seis são da área de Pediatria e quatro atuam em Ginecologia e Obstetrícia, e vão reforçar a equipe de médicos plantonistas do hospital. A jornada de trabalho será de 24 horas semanais, destinadas à realização de plantões de 12 ou de 24 horas ininterruptas, conforme a necessidade.

Pela manhã, os novos colaboradores passaram por exames admissionais e, durante o período vespertino, participaram de uma integração com orientações gerais sobre os fluxos de trabalho do HU-UFGD e assinaram o contrato com a Ebserh.

Após as boas-vindas e a apresentação institucional, feitas pelo superintendente do hospital, Ricardo do Carmo Filho, os profissionais receberam informações sobre rotinas de trabalho, comunicação institucional, segurança do trabalho, cuidados com o parque tecnológico, gerenciamento de resíduos e sistemas informatizados.

Desde setembro de 2013, o HU-UFGD faz parte da Rede Ebserh. Estatal vinculada ao Ministério da Educação, a instituição administra 39 hospitais universitários federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.

