HU e Prefeitura assinam aumento no repasse de verbas

A Superintendente do HU, Andréia Antoniolli, e o Prefeito Marquinhos Trad, assinaram na tarde desta quarta-feira (15) a contratualização para aumentar o repasse de recursos financeiros para o Hospital Universitário / Divulgação/Assessoria

A Superintendente do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), Andréia Antoniolli, e o Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, assinaram na tarde desta quarta-feira (15) a contratualização para aumentar o repasse de recursos financeiros para o Hospital Universitário em R$ 1 milhão mensais, sendo R$ 700 mil do governo municipal e R$ 300 mil do governo estadual.

Com este novo montante o HU reduz o déficit mensal, que atualmente é de R$ 2,2 milhões, para R$ 1,2 milhão por mês, já que atualmente o Hospital recebe aproximadamente R$ 2,5 milhões, mas tem um custo mensal médio de R$ 4,7 milhões.

Participaram também da assinatura da contratualização o Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilela, o Secretário Estadual de Saúde, Nelson Barbosa Tavares, o Presidente do Conselho Regional de Medicina, Celso Rafael Gonçalves Codorniz, o Diretor de Regulação da Saúde, Antônio Lastória, e o Gerente Administrativo do Humap, Luiz Henrique Santos Coelho.

Com a assinatura da repactuação dos valores o Pronto Atendimento Médico (PAM) e a Maternidade do HU, que estavam com os serviços suspensos desde a última sexta-feira (10) voltaram a atender a população na manhã desta quarta-feira (15).

