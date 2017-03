“HU de Portas Abertas” recebe visita do Ministério Público Federal

A superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), Mariana Croda, o gerente administrativo, Paulo César Nunes da Silva, e o chefe da Divisão de Gestão do Cuidado, Luiz Augusto Freire Lopes, receberam nesta terça-feira (21) representantes do Ministério Público Federal para mais uma roda de conversa do programa “HU de Portas Abertas”.

O procurador da República Luiz Eduardo de Souza Smaniotto e o assessor jurídico Evandro Nery Caputti assistiram uma apresentação institucional sobre o hospital e depois foram acompanhados pela superintendente em uma visita às dependências do HU-UFGD. Durante a roda de conversa, o tema central foi o andamento das negociações para a nova contratualização com o Município.

Também acompanharam o encontro os chefes dos setores Jurídico e de Regulação e Avaliação em Saúde e da Unidade de Comunicação Social do HU-UFGD.

Portas Abertas

O programa “HU de Portas Abertas” teve início em setembro de 2015, quando a Superintendência e a Reitoria da UFGD receberam para a roda de conversa os vereadores integrantes da Comissão de Higiene e Saúde da Câmara Municipal de Dourados.

A proposta é garantir transparência à gestão e, ao mesmo tempo, promover uma aproximação cada vez maior com as instituições representativas e com a própria comunidade. Também já participaram dos encontros representantes da Defensoria Pública da União.

Instituições interessadas em conhecer melhor a estrutura e o funcionamento do HU-UFGD, podem solicitar o agendamento de um roda de conversa do programa “HU de Portas Abertas” por meio do telefone (67) 3410-3007.

