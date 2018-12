HU assina nesta sexta-feira ordem de serviço para construção de bunker de radioterapia

As instalações e o equipamento, com custo total aproximado de R$ 6 milhões, fazem parte do Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde. - Divulgação

Nesta sexta-feira (14/12) a direção do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) e o Ministério da Saúde vão assinar a ordem de serviço para a construção do bunker que abrigará o acelerador linear da radioterapia.

As instalações e o equipamento, com custo total aproximado de R$ 6 milhões, fazem parte do Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde.

Após a assinatura da ordem de serviço terão início as obras para construção do bunker, com previsão de término entre 7 e 8 meses. Na sequência será instalado o acelerador linear, que deve levar em torno de 3 meses. Por fim, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) precisa aprovar (atestar a segurança) para que o Humap-UFMS inicie o atendimento dos pacientes oncológicos.

A previsão quando o acelerador linear já estiver em funcionamento e aprovado pela CNEN é atender 40 novos pacientes oncológicos por mês.

Estarão presentes na assinatura a direção do Humap-UFMS (superintendente, Cláudio César da Silva; gerente de atenção à saúde, Andréa Lindenberg; gerente de ensino e pesquisa, Maria de Fátima Meinberg Cheade, e o gerente administrativo, Dario César Brum Arguello), o reitor da UFMS, Marcelo Santos Turine, a vice-reitora da UFMS, Camila Ítavo, o secretário municipal de saúde, Marcelo Vilela, o secretário estadual de saúde, Carlos Alberto Coimbra, o gerente de projetos do Ministério da Saúde, Roney Pereira Pinto. O futuro ministro da Saúde, LKuiz Henrique Mandetta, ainda não confirmou presença, mas disse que iria avaliar a possibilidade de estar presente.A assinatura será realizada às 8h30, no auditório da superintendência do Humap-UFMS.

Plano de Expansão da Radioterapia no SUS

O Plano prevê a implantação de 80 soluções de radioterapia, contemplando equipamentos e infraestrutura, bem como a utilização do poder de compra do estado como instrumento para internalizar tecnologia e criar alternativas comerciais que possibilitem o fortalecimento e o desenvolvimento industrial, com o intuito de reduzir a dependência tecnológica do país.

Em maio 2012, por meio da Portaria nº 931, o Ministério da Saúde estabeleceu os critérios para implantação dessas 80 soluções e em dezembro de 2013 foi firmado um contrato com a empresa Varian Medical Systems para elaborar os projetos de construção dos espaços para instalação dos equipamentos e fornecimento dos aceleradores lineares.