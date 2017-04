HU assina convênio para implantação de Banco de Cordão Umbilical

A Superintendente do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS), Dra Andréia Antoniolli, assina nesta terça-feira (25), às 9h, convênio com Fundação do Câncer para implantação de um Banco de Cordão Umbilical e Placentário no HUMAP.

Com a assinatura do convênio, o HUMAP passa a integrar a Rede BrasilCord, que reúne os Bancos Públicos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP).

O objetivo do Banco é armazenar amostras de sangue de cordão umbilical, material rico em células-tronco hematopoéticas (capazes de produzir os elementos fundamentais do sangue), essenciais para o transplante de medula óssea.

Inicialmente a capacidade de armazenamento do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário do HUMAP será de 3.600 bolsas de sangue, que ficarão guardados em um bioarquivo.

Os materiais armazenados poderão ser utilizados no Mato Grosso do Sul, mas também em todo o Brasil e até enviados para outros países, através de parcerias da Rede BrasilCord.

Após a assinatura do convênio o HUMAP fará a contratação do projeto de engenharia e dará início às obras. A previsão é que o Banco esteja em funcionamento no prazo de 18 meses.

Os principais beneficiários serão pacientes com leucemia.

Estarão presentes o Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Turine, o Gerente de Projetos da Fundação do Câncer, Marson Rebuzzi, e o Defensor Público Estadual Nilton Marcelo de Carmago. Também foram convidados o Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, o Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilela, e o Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Nelson Barbosa.

Dia: 25/04 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório da Superintendência do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS).

