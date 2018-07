HRPP divulga edital para contratação de 21 profissionais da área da Saúde

Salários variam de R$ 1.120,90 até R$ 3.744,41.

Campo Grande (MS) – O Hospital Regional Dr. José Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP), divulgou nessa terça-feira (17.7), edital de processo seletivo para o preenchimento de 21 vagas de nível médio e superior para profissionais da área da Saúde. Há quatro vagas para enfermeiro(a), uma para enfermeiro(a) obstetra; 10 para técnicos de enfermagem; duas para farmacêutico(a); duas para vigia; uma para fisioterapeuta e uma vaga para psicólogo(a).

As inscrições podem ser feitas presencialmente de 17 a 24 de julho – somente em dias úteis – das 8h às 17h, na Administração de Recursos Humanos do HRPP, localizado na rua Baltazar Saldanha, 1.501, Jardim Ipanema, no município de Ponta Porã. Os interessados devem comparecer nas datas citadas acima munidos de currículo atualizado e títulos ou comprovação de experiência.

Etapas de seleção

O processo seletivo ocorrerá em quatro etapas:

análise curricular;

prova escrita

entrevista técnica;

exame médico admissional.

Para mais informações, como cronograma de atividades, remuneração e jornada de trabalho, basta acessar o edital de contratação.

O resultado da primeira etapa será divulgado até o dia 25 de julho no site. Os selecionados nesta etapa realizarão a prova escrita dias 26 e 27 de julho. Os classificados serão contratos sob regime jurídico da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone (67) 3926-6772.

Confira o Cronograma:

16/07/2018 – Publicação do edital;

17 a 24/07/2018 – Inscrições pessoalmente – somente nos dias úteis -, na Administração de Recursos Humanos do HRPP, localizado na rua Baltazar Saldanha, 1.501, Jardim Ipanema, Ponta Porã (MS), CEP 79.906-202, no horário das 8h às 17h;

A partir de 25/07/2018 – Divulgação da análise curricular;

26 e 27/07/18 – Prova técnica, conferência de documentação e entrevista por competência.

Leonardo Cremer – Hospital Regional Dr. José Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP)

Foto: DIvulgação