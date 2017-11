HRPP adere ao Novembro Azul e promove ações para reforçar a importância do diagnóstico precoce

Durante o mês de novembro foram organizadas diversas ações no Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP) em alusão à campanha mundial de combate ao câncer de próstata “Novembro Azul”. Houve a palestra com o médico urologista do HRPP, Faisal Augusto Alderete Esgaib, sobre a prevenção ao câncer de próstata para colaboradores, estudantes de Medicina e Enfermagem e pacientes, além da palestra com o urologista, Fabrício Gattas Ferreira, enfatizando a conscientização e a detecção precoce das doenças da próstata.

O Pronto Socorro foi todo decorado pelo setor do Serviço Social para acolher o público e de forma indireta, chamar a atenção, principalmente, dos homens através do símbolo da campanha, o “bigode” colado em cada uma das portas do setor. As assistentes sociais do HRPP também estão distribuindo panfletos e dando orientações sobre o câncer de próstata na recepção a todos os usuários que aguardam por atendimento. As palestras foram organizadas pela Comissão de Humanização do Hospital, Núcleo de Segurança do Paciente, Engenharia Clínica, Serviço de Controle e Infecção Relacionada à Assistência à Saúde e direção de Enfermagem.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (Sbu), o câncer de próstata permanece como a segunda maior causa de óbito oncológico no sexo masculino. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), foram diagnosticados 61.200 novos casos em 2016/2017 no Brasil, constituindo o tipo de câncer mais incidente nos homens (com exceção do câncer de pele não-melanoma) em todas as regiões do País, com 28,6% dos casos. Daí a importância da campanha Novembro Azul.

“Devemos alertar que próstata não é só câncer. Muitos pacientes chegam ao consultório e dizem que estão com sintomas, mas isso não quer dizer que seja câncer, pode ser infecções, processos inflamatórios ou tumores benignos, sintomas comuns, portanto se não cuidar, aí sim pode virar um câncer”, explicou Faisal Esgaib.

Durante a palestra, ele alertou sobre a eficácia do exame de toque retal para o diagnóstico. “Devemos lembrar que hoje em dia já não há mais tanto preconceito com o exame, como antigamente. Acredito que o acesso às informações e também às mídias sociais tem ajudado. Esse exame é extremamente importante, 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados, exclusivamente, pelo toque retal, devido à facilidade e rapidez de ser perceber qualquer anormalidade com a glândula”, assegurou.

Há sete anos Baldoino Teodoro, de 80 anos, morador em Ponta Porã, descobriu um câncer de próstata e sua esposa Helga Renati Teodoro, de 72, o acompanha desde o início do tratamento. “Baldoino é paciente do doutor Faisal. Naquela época do diagnóstico e descoberta, meu marido precisou ser transferido para fazer o processo do tratamento em Campo Grande. Hoje ele está bem, mas sempre fazendo os exames e monitorando com o médico. Sobre a palestra, achei maravilhosa e com muita informação, queria que meus filhos também tivessem participado, porque foi muito esclarecedora sobre os sintomas da doença e os tipos de exames. Além do mais, foi importante porque muitas vezes somos nós, as mulheres, quem mais incentivam nossos companheiros e filhos a fazerem os exames regularmente para se prevenir”.

O motorista Ivo Aparecido Pereira, de 56 anos, morador também de Ponta Porã, achou que a palestra foi mais um motivo para manter-se atualizado sobre a doença. “Ouvi o convite da palestra pelo rádio e pensei, vou convidar meus colegas para participar também, porque essas atividades ajudam a tirar o medo e o preconceito de nós homens, sem contar que saúde é também estar bem informado”, disse.

Câncer de próstata: é possível vencer

O médico urologista reforça que a próstata é uma glândula como qualquer outra e está sujeita a apresentar todo tipo de problemas, alguns podendo ser muito graves, como no caso da infecção conhecida como prostatite: uma infecção aguda que, se não tratada adequadamente e no tempo certo, pode levar a septicemia (infecção generalizada) e até o óbito. O médico diz também que o câncer ou tumor maligno é a doença que, até mesmo pelo nome, assusta qualquer um, mas mesmo sendo um câncer, se descoberto a tempo e tratado da forma correta, tem toda a chance de cura e pode garantir uma qualidade de vida dentro na normalidade.

“Você, homem que tem vergonha e que foge do exame, lembre-se: a doença certamente será pior se não fizer os exames preventivos. E quando decidir voltar atrás, a Medicina poderá não te ajudar e, se por fim, a sua decisão for a de se recusar definitivamente em fazer o exame de toque retal, faça pelo menos uma consulta com o seu urologista o médico vai respeitar a sua decisão e irá solicitar os outros exames possíveis, porque fazer uma parte dos exames sem fazer o toque, ainda que não seja o ideal, certamente é melhor do que não fazer nada”, completou o médico.

Texto e foto: Leonardo Cremer – Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP)