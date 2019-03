HRMS adquire especialização do Hospital Alemão Oswaldo Cruz para reativar serviço de cirurgia bariátrica

Campo Grande (MS) – No dia 14 de março uma equipe especialista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) de São Paulo esteve presente no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) para apresentar condições de avaliar a provável inclusão do Hospital no Proadi-SUS para desenvolvimento de cirurgia bariátrica por vídeo.

O diretor-presidente do HRMS, Márcio Eduardo de Souza Pereira, acompanhou a apresentação e direcionou uma equipe de colaboradores para encaminhá-los às dependências do hospital, onde puderam visitar os centros cirúrgicos, ambulatório e setores administrativos.

O HRMS é habilitado para realização de cirurgias bariátricas, porém o serviço estava suspenso, devido a pendências administrativas passadas. Para a gestão atual uma das prioridades é fazer com que esse serviço volte a atender a população.

Através da parceria entre Ministério da Saúde, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e o HAOC, o HRMS recebe uma especialização dedicada às equipes médicas, multidisciplinar e administrativa, para que o serviço volte ao seu total funcionamento.

Essa especialização ofertada pelo HAOC tem como principais objetivos a evolução da produção de gastroplastia por VLP, protocolos e indicadores assistenciais e gerenciais, gestão com alta hospitalar precoce, rotatividade de leitos além da sala operatória, otimização de recursos, e apoio na gestão da fila de espera.

“Estamos otimistas com a implantação dessa especialização para os nossos colaboradores, a obesidade vem sendo uma das principais causas de óbitos, quando não passa a ser um agravante para outras doenças crônicas, esse investimento é necessário e uma das nossas principais bandeiras”, concluiu o diretor-presidente do HRMS.

Texto e fotos: Iza Rocha – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS)