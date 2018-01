Hospital Universtário da Universidade da Grande Dourados tem novo superintendente a partir desta semana

Para o novo superintendente, a perspectiva é a continuidade dos projetos e processos em andamento no HU-UFGD - Foto: Vanda Escalante

Após dois anos e meio à frente da gestão do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), a médica infectologista Mariana Trinidad Ribeiro da Costa Garcia Croda passa o cargo de superintendente ao também médico Ricardo do Carmo Filho, que respondia, desde 2016, pela Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do hospital.

Mariana foi convidada para a Superintendência Geral de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. “Estou feliz pela oportunidade de continuar trabalhando pela gestão da saúde pública. Ao mesmo tempo, tenho certeza de que a equipe do HU-UFGD dará continuidade ao que já construímos até agora, com tanto esforço e com o empenho de todos, agora sob a liderança do Ricardo, que tão bem conhece a nossa realidade”, avalia.

Ricardo do Carmo Filho é formado em Medicina pela UFGD e concluiu a Residência em Clínica Médica na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2013. Fez especialização em Medicina do Esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (SBME), é pós-graduado em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e está cursando MBA de Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Desde 2014, é professor da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da UFGD, onde atuou como docente e coordenador das disciplinas de Semiologia Médica e Internato Médico. Em 2012 ingressou como médico assistente em Clínica Médica no HU-UFGD, e foi coordenador da Residência Médica em Clínica Médica nos anos de 2014 e 2015. Integra a gestão do HU-UFGD desde 2014, quando assumiu a chefia da Unidade de Clínica Médica e a coordenação do Núcleo Interno de Regulação (NIR). Em 2016, passou a chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico.

Para o novo superintendente, a perspectiva é a continuidade dos projetos e processos em andamento no HU-UFGD. “O hospital encontra-se atualmente com o melhor nível organizacional que já teve. Nossa proposta é continuar trabalhando pela excelência da administração compartilhada, garantindo a implementação das ações planejadas, buscando a habilitação de serviços, e a sedimentação dos projetos que estão acontecendo, sobretudo os que fortalecem a integração do ensino com a assistência à saúde”, afirma Ricardo, lembrando ainda a importância da capacidade de interlocução com as diferentes esferas do poder público: “Estamos num momento de bom entendimento com a administração municipal, com o governo estadual e com as esferas federais. É resultado de um trabalho sério, ao qual vamos dar continuidade”.

Ricardo do Carmo Filho está respondendo pela superintendência desde o último dia 4, como substituto legal da superintendente, e sua nomeação definitiva tramita na UFGD e na sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Sobre a Ebserh

Desde setembro de 2013, o HU-UFGD é filiado à Ebserh, estatal vinculada ao MEC, que administra atualmente 39 hospitais universitários federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.

O órgão, criado em dezembro de 2011, também é responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações nas 50 unidades existentes no País, incluindo as não filiadas à Ebserh.