Hospital Universitário realiza captação inédita de órgãos

doações dos órgãos vão beneficiar quatro pessoas à espera de transplantes - Divulgação

Profissionais do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HUMAP-UFMS), realizaram na tarde dessa segunda-feira (25) o primeiro procedimento cirúrgico de captação de órgãos da história da instituição.

Foram captados dois rins e duas córneas. Os primeiros foram enviados para pacientes à espera de transplante nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Sul. Já as córneas ficarão armazenadas no banco de olhos da Santa Casa de Campo Grande para posteriores transplantes.

Os órgãos foram doados pela família de João Paulo Lemes de Lima, 36 anos, que morreu no Pronto Atendimento Médico do HUMAP-UFMS com problemas respiratórios. Ele era casado e tinha dois filhos.

Todo o procedimento de captação dos órgãos ocorreu no Centro Cirúrgico do HUMAP-UFMS, durou 3 horas e envolveu nove profissionais. O cirurgião Waldemar Abe, o auxiliar cirúrgico William Reis, o anestesista Luis Felipe Nogueira, os enfermeiros Angelita Druzian, Rodrigo Corrêa Gomes e Islaine Meimelly, e os técnicos de enfermagem Dienne Cavalcante Freitas (instrumentista), Elizeu Ferreira e Gianny Marques Neves.

Após o procedimento, os rins foram transportados por uma ambulância da Central Estadual de Transplantes até o Aeroporto Internacional de Campo Grande. Eles serão levados para Pernambuco de Rio Grande do Sul em vôos comerciais.

“Precisamos reforçar a atitude da família do doador neste gesto de humanidade. Os profissionais que trabalharam nesta captação deixaram suas famílias em casa, em pleno almoço, muitos vieram sem almoçar, para poder realizar esta captação inédita no HUMAP. É um momento de grande emoção”, afirma a enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), Angelita Druzian.