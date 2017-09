Hospital Santa Cruz oferece terapias inovadoras para tratamentos oncológicos

Hospital Santa Cruz tem se destacado no mercado com sua Unidade de Tratamento Oncológico, que além da quimioterapia tradicional, está oferecendo novidades, como a Terapia-Alvo Molecular e Imunoterapia / Divulgação

Há 78 anos oferecendo um atendimento médico-hospitalar de excelência no Brasil, com a missão de proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população, o Hospital Santa Cruz tem se destacado no mercado com sua Unidade de Tratamento Oncológico, que além da quimioterapia tradicional, está oferecendo novidades, como a Terapia-Alvo Molecular e Imunoterapia,que complementam o combate ao câncer oferecendo ao paciente maior eficácia e menos efeitos colaterais.

De acordo com doutor Pedro Aguiar, médico oncologista do HSC, nas células humanas normais existem diversas proteínas e moléculas com a função de manter a proliferação celular. Porém, nas células cancerígenas essas moléculas desempenham estas funções de forma caótica. "Atacar estas moléculas é o objetivo da chamada Terapia-alvo Molecular, que consideramos revolucionária justamente porque combate moléculas específicas, direcionando a ação de medicamentos às células tumorais, sem atividade sobre às saudáveis", explica.

A utilização da Terapia-alvo molecular pode ser feita em forma isolada ou em associação com a quimioterapia convencional. Existem medicamentos orais ou injetáveis. A escolha do tratamento dependerá do subtipo de câncer a ser tratado e do quadro clínico do paciente. Diversas neoplasias como pulmão, intestino, estômago, tireoide, melanoma, colo do útero, ovário, rim, fígado, pâncreas, faringe e laringe podem ser tratados com esta terapia.

Já a Imunoterapia foi eleita pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica a descoberta do ano durante os últimos dois anos consecutivos. O princípio desse tratamento é o uso de anticorpos que estimulam o sistema imunológico do paciente a atacar o tumor. As vantagens desse novo tratamento são a baixíssima margem de efeitos colaterais somados a uma eficácia por tempo prolongado. "Temos obtido resultados muito animadores e que renovam as esperanças de cura para pacientes com doença metastática. No Brasil, esse tratamento já está disponível para melanoma, câncer de pulmão e rins. ", complementa Dr. Aguiar.

Novas aplicações da Imunoterapia vêm sendo desenvolvidas para câncer de bexiga, neoplasias de cabeça e pescoço, linfoma de Hodgkin e também para o câncer de mama do subtipo triplo negativo.

O Hospital Santa Cruz conta com uma equipe multidisciplinar chefiada pelo Dr Hakaru Tadokoro, M.D.PhD, e formada pela Dra Cintia Nunes, Dra Walkiria Tamerlini e pelo Dr Pedro Nazareth Aguiar Jr. Além disso, a instituição conta com o apoio de farmacêuticos e enfermeiros especializados, que atuam em todas as esferas, seja na prevenção, diagnóstico e tratamento proporcionando ao paciente, em um só lugar, toda a infraestrutura necessária.

Sobre o Hospital Santa Cruz

Fundado para auxiliar os imigrantes japoneses com o compromisso em oferecer um atendimento médico hospitalar de excelência no Brasil, em 2017, completou 78 anos dedicados em proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população. Atualmente é referência em Oftalmologia, Ortopedia, Neurologia e Cardiologia, sendo reconhecido também pela tecnologia de ponta em tratamentos, ações de responsabilidade social e sustentabilidade, atividades de ensino e pesquisa, e atendimento humanizado com profissionais bilíngues.

São mais de 1 milhão de atendimentos ao ano, com atuação integrada e multidisciplinar, tendo 36 especialidades no Ambulatório, além do Pronto Atendimento e dois Centros Cirúrgicos - Geral e o Oftalmológico - capacitados para executar operações de alta complexidade. Dispõe de 141 leitos distribuídos em apartamentos, enfermarias e conta ainda com 10 leitos de UTI Geral, 10 de UTI Neurológica e 10 na Unidade Coronariana, mais uma unidade específica para o transplante de medula óssea, modernas instalações na área de hemodinâmica e serviços diagnósticos de análises clínicas e de imagem para realizar exames com precisão, segurança e agilidade.

