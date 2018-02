Hospital Regional de Ponta Porã implementa programa para reduzir o uso inadequado de antibióticos

“Vamos contar com dois times: operacional e gestor. Os gestores tem o papel de observar e colher informações para o time operacional poder realizar as ações designadas pelo programa”, completou Tiago - Foto: Hospital Regional de Ponta Porã

Foi realizado treinamento com a equipe gestora do Hospital O Hospital Regional Dr. José Simone Netto, nesta terça-feira (30), para implementar o programa de gerenciamento do uso de antimicrobianos. A ação faz parte de uma diretriz nacional do Governo Federal, elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e tem o objetivo de reduzir o uso inadequado de antibióticos e combater a propagação de bactérias que possuem resistência generalizada a esse tipo de medicamento.

Como parte da estratégia da Organização Mundial da Saúde (OMS), o programa visa lutar contra a disseminação da resistência microbiana, que nos últimos anos tem se tornado uma ameaça à saúde pública mundial. Durante o treinamento foram abordados temas como a educação dos colaboradores e estratégias da implementação conjunta do programa em todos os setores.

O enfermeiro Tiago Alves, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), é um dos colaboradores que estão à frente do programa, e ministrou uma palestra sobre o tema. “Nesta primeira etapa vamos buscar dados e analisar os diagnósticos reais do nosso Hospital, porque hoje nós não temos a quantidade exata de antimicrobianos usada. Vamos fazer uma vasta busca e prosseguir com a educação continuada dos nossos colaboradores, toda a parte técnica da equipe está sendo educada, com informações sobre o programa”, explicou.

“Vamos contar com dois times: operacional e gestor. Os gestores tem o papel de observar e colher informações para o time operacional poder realizar as ações designadas pelo programa”, completou Tiago.

A diretora de enfermagem, Giulia Brey, destacou o total apoio de toda a equipe do Hospital ao programa. “Apoiamos completamente a implantação desse programa, ele é essencial para o uso racional de antibióticos para os pacientes, e também para dar maior segurança. A ação faz parte do núcleo de segurança do paciente e melhora a qualidade da assistência prestada. Para a enfermagem isso é essencial, porque já costumamos detectar os problemas do uso de antimicrobianos”, frisou.

“A importância do programa está na segurança do paciente e na diminuição de resistência aos antibióticos usados”, concluiu o infectologista do Hospital, Dr. Pablo Custodio.