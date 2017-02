Hospital do Trauma deve ser entregue em junho, informa Santa Casa

As obras do Hospital do Trauma de Campo Grande devem ser concluídas até junho deste ano, conforme prognóstico feito pelo diretor-presidente do hospital, Esacheu Nascimento, durante reunião realizada na sexta-feira (17) com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, e representantes da secretaria estadual de Saúde para discutir os termos do convênio entre as partes.

A construção da Unidade do Trauma da Santa Casa conta com investimento inicial de R$ 8,4 milhões, recursos empregados pela Prefeitura de Campo Grande (R$ 3,2 milhões), Ministério da Saúde (R$ 2,5 milhões), Governo do Estado (R$ 1,6 milhão) e Associação Beneficente de Campo Grande (R$ 890 mil), administradora da Santa Casa e do Hospital do Trauma. Entretanto, há uma estimativa de que o valor final deva ultrapassar R$ 10 milhões, pois existem serviços que precisam ser executados e não estavam previstos no contrato.

Segundo informações da entidade, pouco mais de 50% da obra já está concluída e o prognóstico é de que a parte física esteja pronta até junho deste ano. A estrutura contará com 128 leitos, sendo 100 leitos de enfermaria, 18 de observação e 10 de UTI Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s), cinco salas de cirurgia e três salas de isolamento.

Um dos pontos discutidos durante a reunião foi a construção de uma nova cozinha e lavanderia capaz de atender a demanda crescente. Segundo Esacheu, o Governo do Estado já teria se comprometido em conceder um aporte de R$2 milhões para executar tais obras. O hospital pleiteia ainda um aporte maior para aquisição de equipamentos que não foram listados a fim de ampliar a gama de atendimento.

Outra preocupação exposta pelo presidente da entidade é quanto ao controle do fluxo de atendimentos e como irá transcorrer o custeio dos serviços prestados, haja vista que o convênio é tripartite sendo de responsabilidade do Governo Federal, Governo do Estado e município.

O secretário Marcelo Vilela afirmou que pretende ser parceiro do hospital, entendendo a necessidade de colocar a unidade de Trauma em funcionamento, para desafogar os atendimentos que hoje se concentram na Santa Casa e, assim, melhor atender a população.

A obra já completou 20 anos e inicialmente seria uma maternidade. Em 2002, o projeto foi alterado para ser um hospital, que ajudaria a desafogar o setor de ortopedia da Santa Casa, que faz em média 100 operações por dia. O setor de traumas é o mais sobrecarregado e é responsável por cerca de 65% dos atendimentos.

Ao fim da reunião, o secretário de Saúde Marcelo Vilela fez uma rápida vistoria pela obra, acompanhado do engenheiro da Santa Casa.

