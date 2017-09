Hospital do Câncer inaugura dia 2 nova sala de tomografia

Será realizada na próxima segunda-feira , dia 2 de outubro, às 8h, a Cerimônia de Inauguração da sala de Tomografia do Hospital do Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão/Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul.

O equipamento possui a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada, com capacidade para ampliar e aprimorar os serviços de imagens que são essenciais para os diagnósticos e tratamentos dos pacientes, com mais qualidade, rapidez e segurança.

Mais um avanço e uma conquista de excelência que estará disponível dentro de nossa unidade hospitalar a toda população do Estado de Mato Grosso do Sul.

Local: Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 1053, Centro - Unidade Nelson Buainain

Data: 2 de outubro de 2017

Horário: 8h

Veja Também

Comentários