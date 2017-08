Hospital de Câncer de Campo Grande empossa nova diretoria

Claudio Osório Machado é o novo diretor-presidente da Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Ele toma posse nesta terça-feira (1º), em cerimônia que será realizada às 18h, no próprio hospital. O presidente da instituição, Carlos Alberto Moraes Coimbra, deixará o cargo que será ocupado pelo atual Diretor Financeiro do HCAA, Claudio Osório Machado, para o biênio 2017/2019.

Claudio, que era diretor-financeiro da instituição, afirmou que a nova gestão irá dar continuidade aos trabalhos realizados nos últimos quatro anos. “Estou apenas mudando de cargo, mas participei da antiga administração junto com o Carlos Alberto Coimbra e acredito no trabalho que realizamos, de escrever uma nova história para o Hospital de Câncer de Campo Grande”, disse.

O novo diretor-presidente ainda destacou os trabalhos na busca por recursos para a instituição e reforçou a necessidade de uma boa saúde financeira do hospital.

Balanço

O HCAA teve um crescimento de 72,5%, saltando dos 109 mil procedimentos registrados em 2013, para 190 mil em 2016. Um grande salto, com qualidade e humanismo.

Atualmente Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão (HCAA) realiza cerca de 15 mil procedimentos mês com atendimentos voltados ao diagnóstico (consultas e exames), tratamento (cirurgias, medicações, quimioterapias, radioterapias, braquiterapias, hormonioterapias), reabilitação (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição) e à prevenção (palestras e campanhas) relacionados à doença.

Filantrópico, beneficente e sem fins lucrativos, com 98% dos pacientes oriundos do SUS, o hospital enfrentou grandes dificuldades que só foram superadas graças ao apoio de grandes parceiros que tornaram cada conquista mais valorosa.

Inauguramos em outubro de 2016 os dois pavimentos da Unidade Nelson Buainain que deram conforto e bem-estar aos pacientes, com 10 novos consultórios, área de exames de imagem com modernos aparelhos de Raio X, Mamografia, Ultrassom e Tomografia, além de nova UTI. Buscamos agora finalizar o prédio, com 9 andares, numa área total de 10.340,3925m2.

Com apoios dos poderes públicos federais, estaduais e municipais e através de emendas parlamentares concedidas por senadores, deputados federais e estaduais, vereadores e de projetos da CEPA do TJ/MS foi possível modernizar o Centro Cirúrgico e o parque tecnológico do HCAA em diversos os setores.

Foram criados e implantados no HCAA o Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP) e o Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, serviços pioneiros no Estado que levam profissionais às casas dos pacientes, aumentando a qualidade de vida de pacientes e suas famílias.

Parcerias com artistas, empresários, imprensa e produtores rurais permitiram a realização de shows, jantares e leilões que angariaram recursos que ajudaram muito o hospital.

Um grande marco histórico para a oncologia de Mato Grosso do Sul foi a chegada do Acelerador Linear ao HCAA, que dobrará os tratamentos de radioterapias. O bunker que abrigará o novo aparelho está sendo adequado para que o aparelho entre em funcionamento ainda neste ano.

Outra grande conquista para a população foi a inauguração, em julho de 2017, do novo Laboratório de Análises Clínicas do hospital em parceria com a Afip, propiciando mais rapidez, economia, qualidade e segurança nos procedimentos.

Os recursos arrecadados através da Central de Captações de Recursos (Telemarketing) são de extrema importância para o custeio do hospital. Cada doador é um grande parceiro que permite a continuidade das nossas atividades.

