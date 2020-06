Hospital das Clínicas de Porto Alegre abre mais leitos de CTI

O Ministério da Educação anunciou hoje (16) que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) ampliou a capacidade de atendimento para casos do novo coronavírus - Foto: Ascom/HCPA

O Ministério da Educação anunciou hoje (16) que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) ampliou a capacidade de atendimento para casos do novo coronavírus. Em março, a pasta fez o repasse de R$ 57 milhões que foram investidos, principalmente, na criação de novos 46 novos leitos no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Com a ampliação, a unidade passa a contar com 99 leitos de terapia intensiva.

Do total repassado pelo MEC, o HCPA já investiu R$ 51,1 milhões. Além das novas vagas nos CTIs, também foram contratados 519 profissionais temporários das 775 vagas liberadas pelos ministérios da Educação e da Economia.

O HCPA é referência no atendimento a casos graves do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. De acordo com o MEC, a pandemia levou à necessidade de readequação do cronograma original de ocupação dos dois novos prédios concluídos no hospital em outubro de 2019.

"Com o aporte desses recursos e vagas, o Clínicas está cumprindo importante papel no atendimento aos casos graves, não só de Porto Alegre, mas de vários municípios", destaca a diretora-presidente do HCPA Nadine Clausell. "Diferentes equipes se mobilizaram para instalar uma estrutura tão complexa em tão pouco tempo com qualidade e segurança", acrescenta.

O HCPA é uma instituição pública e universitária, integrante da rede de hospitais universitários do MEC e vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).