Hospital Cassems investe em prevenção de acidentes de Trabalho

Ontem (11) começou a primeira Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho do Hospital Cassems de Campo Grande (SIPAT 2017) e o intuito principal é trabalhar com dinamismo e criatividade as questões que envolvem o tema.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a Caixa de Assistência trabalha constantemente para que seus colaboradores estejam sempre em processo de educação continuada e de capacitação para atender cada vez melhor os beneficiários. “A segurança é fator determinante no dia a dia do trabalho, ainda mais em um ambiente hospitalar. Trabalhamos essa questão diariamente e a reforçamos em atividades como a SIPAT, que é um momento de capacitação, reciclagem e reflexão. Entendemos que cuidando de quem que cuida dos nossos beneficiários, estamos melhorando, cada vez mais, o nosso atendimento”, disse.

A primeira palestra do dia foi do gerente de Recursos Humanos, Luciano Coppini, que falou sobre a importância da motivação na prevenção de acidentes. “Quando estamos motivados a nossa atenção redobra e isso com certeza evita acidentes cotidianos e mais uma vez, reforçamos a prática da Cassems, com uma atividade como a Sipat, porque iremos trabalhar saúde, segurança, capacitação e tudo isso reflete no processo de atendimento ao beneficiário, que é o nosso foco principal e para isso trabalhamos todos os dias para ter uma equipe afinada e preparada”, ressalta.

Durante toda a semana os colaboradores do Hospital Cassems terão palestras como higiene do sono, postura laboral, precauções de acidentes biológicos e assim por diante. Também estão fazendo uma grande gincana para arrecadas faldas geriátricas, brinquedos e bolachas para doação.

Veja Também

Comentários