Hospital Cassems de Campo Grande transmite cirurgia de Parkinson

Hospital Cassems de Campo Grande realizará nesse sábado (25), a primeira cirurgia de Telemedicina de Estimulação Cerebral Profunda – Parkinson no Hospital Cassems de Campo Grande.

A cirurgia será transmitida no auditório do Hospital Cassems para um grupo de 40 médicos e será comandada pelos médicos Luís Henrique Tobaru Kanashiro, Renato Lima Ferraz, Halisson Yoshinari e Felipe Guardini. A equipe recebe o reforço do experiente neurocirurgião funcional, Jony Soares Ramos, que atua em Cuiabá. A telemedicina trata do uso das modernas tecnologias de informação e telecomunicações para o fornecimento de informação e atenção médica à pacientes e outros profissionais de saúde localizados à distância.

De acordo com o neurocirurgião, Luís Henrique Tobaru Kanashiro, a cirurgia é de alta complexidade e será realizada pela primeira vez no hospital da Cassems de Campo Grande. “O procedimento comtempla alta tecnologia e de grande benefício para os pacientes que possuem Parkinson. A estrutura do hospital Cassems nos permitirá compartilhar esse tipo experiência com os outros especialistas que, normalmente, não estão presentes dentro do centro cirúrgico”, explicou Kanashiro.

O procedimento, que em inglês é conhecido como Deep Brain Stimulation (DBS), consiste na implantação de uma espécie de marca-passo no cérebro. Similar ao aparelho usado em cirurgias cardíacas, a técnica oferece alívio imediato ao paciente a partir de uma estimulação elétrica de alta frequência no cérebro.

?Os principais benefícios são: melhora da qualidade de vida, diminuição dos impactos da doença e da medicação, aumento do tempo de efeitos dos medicamentos e melhora dos principais sintomas da doença, como tremores, rigidez e o excesso de movimentos involuntários.

Veja Também

Comentários