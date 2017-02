Hospital Cassems de Campo Grande oferece treinamento aos seus colaboradores

Na última quarta-feira (08), os colaboradores do Hospital Cassems da Capital iniciaram um treinamento especial de capacitação desenvolvido pelo setor de Recursos Humanos da Caixa dos Servidores. O objetivo do treinamento, que tem a duração de três meses e acontece uma vez por semana, é oferecer subsídios e ferramentas para que os colaboradores entendam a cultura organizacional da empresa.

O consultor responsável pelo treinamento, Luciano Coppini, explica que a meta principal é oferecer ferramentas para que os colaboradores possam alcançar os objetivos da instituição.

“O desenvolvimento da liderança é crucial para qualquer atingimento de metas e, neste treinamento, nós vamos focar muito nos resultados que precisam ser atingidos. O objetivo é trabalhar através da liderança para que o beneficiário possa perceber cada vez mais o profissionalismo do hospital. A ideia é reunir ferramentas que possam dar apoio para toda a equipe”, explica Coppini.

De acordo com a supervisora de psicologia do setor de Recursos Humanos da Cassems, Daiane Stival, a Caixa dos Servidores oferece capacitação aos seus colaboradores continuamente e que o principal objetivo é alinhar as equipes à missão da empresa.

“A Cassems oferece treinamento de capacitação contínua aos colaboradores durante todo o ano, para todas as equipes. Este, direcionado aos colaboradores do hospital, foi idealizado envolvendo a qualidade do atendimento, humanização para todos e os colaboradores do hospital, que precisam entender a cultura organizacional dessa unidade nova e da empresa. Nós precisamos dar subsídios para que as equipes se alinhem e sigam os objetivos da empresa”, pontua Daiane.

