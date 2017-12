Hospital Cassems CG cria oportunidade de reencontros e palavras de amor para pacientes internados

Aos 78 anos, pela primeira vez ficará longe da família durante as festas de final de ano - Divulgação

Joana Balduino dos Santos está internada há duas semanas e veio de Dourados para Campo Grande para fazer uma cirurgia no coração. Aos 78 anos, pela primeira vez ficará longe da família durante as festas de final de ano. A fragilidade da saúde, aliada à internação que se prolongará até depois do Natal e Ano Novo, a fez refletir sobre as dificuldades na hora de conversar com a irmã mais nova, Marina, que mora em Jundiaí, interior de São Paulo. “Normalmente conversamos por telefone, mas a comunicação fica um pouco mais complicada porque estou longe de casa e internada”.

Com o forma de minimizar esse sentimento de angústia, a coordenadora do projeto A Literatura Cura, Raquel Anderson, resolveu visitar cada paciente internado no Hospital Cassems de Campo Grande e oferecer ajuda para escrever uma carta para os parentes e amigos que estão distantes ou que por algum motivo se afastaram e deixaram de se comunicar. Em uma semana ela escreveu 24 cartas ditadas pelos pacientes. Foram declarações, pedidos de perdão, avisos de que está tudo bem e desejos de reencontros por tanto tempo deixados para depois.

Dona Joana foi uma das pacientes que participaram da ação. Nem mesmo os obstáculos para conversar com mais frequência com Marina, tirou dela a vontade de tranquilizar a irmã mais nova a respeito de sua saúde e agarrou a oportunidade de enviar uma carta que em breve chegará às mãos de Marina, lá no interior de São Paulo. Com muito otimismo ela conta que está bem e que é muito bem tratada por toda a equipe médica e de enfermagem do hospital. “Eu imaginava que ficaríamos todos juntos e já estávamos planejando isso. Não deu certo”, lamenta e, em seguida, completa, “Mas estou feliz porque estou viva e assim como eu tive a felicidade de escrever essa carta, ela também vai receber a minha carta com muita alegria no coração”.

Para Raquel, quando os problemas de saúde surgem, a necessidade de tratamento hospitalar prolongado e internação num período em que amigos e familiares se reúnem para confraternizar, provocam um sentimento de extrema fragilidade, insegurança e tristeza. “É nesses momentos que o ser humano busca o amor, o perdão, a paz de espírito. É isso que gera uma reflexão profunda e uma vontade de mudar algo, ter a oportunidade de recomeçar relacionamentos que são importantes para a vida e se reaproximar das pessoas amadas”.

A diretora técnica do Hospital Cassems de Campo Grande, Priscilla Alexandrino, considera que ações desse tipo produzem grandes resultados na melhora de pacientes internados. “Um hospital é um ambiente frio, por isso, quando o paciente se sente acolhido ou mais próximo de seus entes queridos, os sentimentos de ansiedade e medo são reduzidos e isso ajuda muito no tratamento”.

E para entregar as cartas Raquel buscou apoio dos Correios. Sensibilizada pela proposta, como contribuição, a empresa entregará as cartas de graça, em qualquer lugar do país para onde elas foram endereçadas. Carteiro há 32 anos, Ailton Roberto, recebeu em mãos todas as cartas. Colou os selos e garantiu que cada uma será entregue com muito amor e carinho. “Cada cartinha se torna uma jóia para nós e vamos cuidar para que elas cheguem ao destino delas, como se estivéssemos mandando para os nossos próprios entes queridos”, finaliza.