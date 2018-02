Horário estendido da UBSF garante atendimento para 50 pacientes no Nova Lima

A ideia é ofertar toda penúltima quinta-feira do mês, um horário estendido voltado para a população masculina que muitas vezes não fazem consulta na unidade por falta de tempo - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Muitos homens têm dificuldade em procurar atendimento médico de rotina, pois trabalham no mesmo horário de funcionamento das unidades de saúde. Por isso, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Nova Lima, na região norte de Campo Grande, estendeu o horário de atendimento, das 17 às 21h, nesta quinta-feira (22), para oferecer consultas com médicos, enfermeiros e outros profissionais para os homens que trabalham durante o dia.

Cerca de 50 pacientes foram atendidos e atualizaram a Caderneta de Vacinação, além da avaliação odontológica com os profissionais da unidade. A ideia é ofertar toda penúltima quinta-feira do mês, um horário estendido voltado para a população masculina que muitas vezes não fazem consulta na unidade por falta de tempo.

Foi exatamente o que dois pacientes disseram aos profissionais da equipe de odontologia. Um deles afirmou que fazia 15 anos que não procurava atendimento odontológico por falta de tempo e outro garantiu que o último atendimento da especialidade ocorreu há três anos no Programa Saúde na Escola (PSE) quando ele ainda era adolescente.

“Percebemos a demanda da população do bairro e levamos a necessidade para avaliação do Conselho Local de Saúde. Executamos o dia de horário estendido que foi muito bem aceito pela população e contou com a colaboração de todos os funcionários da unidade”, explicou a gerente da UBSF Nova Lima, Márcia Barbosa.

Foi a primeira vez que o horário estendido foi implantado na unidade para servir como parâmetros nas próximas realizações. Uma fonoaudióloga foi convidada para falar sobre os cuidados que os pacientes devem ter nos locais de trabalho para a manutenção da boa audição.