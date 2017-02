Hidrate-se: tenha o corpo preparado para o Verão e a Folia do Carnaval

Ah o verão! Sol, calor, praia, carnaval, Blocos de ruas... e o aumento da chance de se ter uma desidratação. Para esta época do ano, é preciso preparar o corpo com uma boa alimentação.

Com as temperaturas mais elevadas, o organismo perde mais água por dia, principalmente na forma de suor. Por isso, é preciso ter alguns cuidados extras e dar espaço a alimentos que podem auxiliar na hidratação do corpo, além de manter uma boa ingestão de líquidos.

“Frutas, verduras e legumes, além de serem ótimas fontes de vitaminas, minerais e fibras, ajudam na hidratação e são ótimos para serem ingeridos no verão, pois contém boa quantidade de água em sua composição”, explicou Deise de Andrade Silva, nutricionista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC)

Mas quais são os alimentos mais indicados?

De acordo com a nutricionista do IBCC, Deise de Andrade, existe uma variedade de opções para que as pessoas possam curtir bem o verão e a folia do carnaval sem deixar de hidratar o corpo. Ela sugere:

Tome Água Mineral: A melhor fonte de hidratação ainda é a água mineral. Além de contribuir hidratando o corpo não contém calorias. Mas para quem não consegue fazer uma boa ingestão de água pura, uma boa pedida é apostar nos chás gelados e águas saborizadas, que além de refrescantes, são fáceis de preparar. Consumo ideal: de 2 litros ou mais por dia.

A doce Água de Coco: Este é um alimento completo, que hidrata e ajuda na reposição de minerais perdidos quando o corpo transpira. A água de coco é uma ótima fonte de nutrientes. Consumo ideal: 1 a 2 copos por dia.

Frutas, Verduras e Legumes tem boa quantidade de Água: Alguns alimentos como, melancia, melão, laranja, abacaxi, alface, abobrinha, pepino, tomate, berinjela e espinafre chegam a ter mais de 90% de água em sua composição, e, por isso, contribuem para hidratação corporal, fornecendo vitaminas e minerais ao organismo. Além disso, possuem baixa calorias e protegem o corpo contra algumas doenças. Consumo indicado pela American Institute for Cancer Research: 400 gramas de hortaliças e de frutas variadas, todos os dias.

Exemplo de porções para atingir esta meta:

1 rodela de abacaxi grande_______130g

1 Fatia média de melão__________180g

2 Pires de chá de alface__________44g

3 Rodelas de tomate_____________45g

A nutricionista do IBCC também alerta sobre os cuidados com alguns alimentos nesta época do ano. “Cuidado com as bebidas alcoólicas (algumas são diuréticas, favorecem a desidratação e contém muita caloria), é bom evitar alimentos industrializados ricos em sódio e de preferência diminua o consumo do sal, prefira temperos naturais e frescos”, reforçou Deise de Andrade.

