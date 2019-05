Hemosul precisa com urgência de doação de qualquer tipo sanguíneo

Qualquer doador precisa pesar, no mínimo, 55 quilos. Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses - Foto: Divulgação

O Hemosul de Campo Grande informa que precisa de doações urgentes de plaquetas. Neste caso, não importa a tipagem sanguínea e todos os doadores de sangue são bem-vindos. Os estoques de plaquetas estão bem abaixo do limite.

Com a alta incidência de casos de dengue em Mato Grosso do Sul, o consumo de plaquetas ficou acima da média, o que tem deixado os estoques em nível de alerta. Até nas redes sociais tem sido comum encontrar pedido de doação feito por familiares de pacientes internados com dengue.

Um adulto, com a saúde em estado normal, precisa ter no mínimo 150 mil plaquetas. Em casos graves de dengue hemorrágica o paciente pode ficar com apenas cinco mil.

As doações podem e devem ser feitas em todos os locais coletores do Estado, já que as unidades do Hemosul podem fazer a transferência de material quando há necessidade de atender outra cidade. Estão a espera de voluntários o Hemosul de Ponta Porã, Dourados, Paranaíba e de Campo Grande. Na Capital, existem dois locais de doações: o Hospital Regional, localizado na avenida Engenheiro Lutero Lopes, 36 no Aero Rancho e também Hemosul Coordenador, na avenida Fernando Côrrea da Costa, 1.304, Centro.

Para ser um doador é preciso ter entre 16 e 69 anos. Para quem tem 16 e 17 anos, é preciso estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal. Qualquer doador precisa pesar, no mínimo, 55 quilos. Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.

Se estiver com gripe ou alergia deve esperar sete dias após sarar para doar sangue. Aproveite para doar sangue antes de tomar alguma vacina. E não esqueça é preciso que o doador esteja bem alimentado.