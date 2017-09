Hemosul funciona em horário especial neste feriado prolongadado e convoca doadores

Campo Grande (MS) – Com o decreto estadual de ponto facultativo para o dia 8 de setembro, o Hemosul de Campo Grande funcionará em horário especial nesta sexta-feira e sábado (7 e 8.9). Para atender os pacientes internados em Mato Grosso do Sul, o Hemosul também está convocando doadores de sangue tipo O+.

Todos os hospitais públicos e privados do Estado são atendidos pela Rede Hemosul. Confira abaixo o horário de funcionamento da Rede Hemosul no feriado prolongado:

Hemosul – avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, Centro Campo Grande

Sexta-feira (8): aberto das 7h às 12h.

Sábado (9): aberto das 7h às 12h.

Posto de coleta Santa Casa, em Campo Grande

Fechado de quinta-feira a domingo (7 a 10.9). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (11.9).

Posto de coleta Hospital Regional, em Campo Grande

Fechado de quinta-feira a domingo (7 a 10.9). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (11.9).

Como doar

Para doar sangue é preciso seguir algumas regras: estar munido com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.

Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal, ou então pode retirar na unidade de doação um modelo de declaração (também disponível no site), levar para mãe, pai ou responsável legal assinar e, então, reconhecer firma desta assinatura. Se o menor de idade for emancipado pode ir sozinho ao Hemosul e apresentar o documento de emancipação. Se for casado, levar a certidão de casamento que já é suficiente para a liberação.

Embora a lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 Kg, a Rede Hemosul reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

O doador deve estar bem alimentado para doar sangue. Não se pode doar sangue em jejum. Mas deve-se evitar alimentos com excesso de gordura quando for realizar a doação. É recomendado alimentação saudável.

Veja outras informações o que abre e o que fecha neste feriado prolongado.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Edemir Rodrigues

