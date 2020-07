Hemosul de Dourados e Três Lagoas estão com novo horário de funcionamento

Pandemia do novo coronavírus auxiliou na queda dos estoques de sangue da Hemosul - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As unidades do Hemosul de Dourados e de Três Lagoas estão com novo horário de funcionamento para atendimento ao público desde esta terça-feira (21.7).

Em Dourados o atendimento às segundas, quartas e sextas-feiras será das 7h às 12h30, e às terças e quintas-feiras das 7h às 17h.

Na unidade de Três Lagoas o atendimento passa a ser de segunda à sábado das 7h às 12h.

A ampliação do funcionamento nas unidades do Hemosul visa atender a demanda da instituição nas regiões que apresentam queda significativa nos estoques de sangue devido a pandemia do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Consulte aqui os endereços e telefones dessas e demais unidades de coleta do Estado.