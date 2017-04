Hemorrede em MS contará com aplicativo em smartphones para dinamizar doações de sangue

Campo Grande (MS) – O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou na segunda-feira (10) o extrato de contrato para a instalação do aplicativo “Hemoliga Conectando Vidas” como ferramenta oficial e gratuita para uso da Hemorrede em Mato Grosso do Sul. O aplicativo tem como objetivo aumentar a interação entre os centros de coleta e dinamizar a frequência de doações.

Instalado nos smartphones, o aplicativo possibilita informar a situação de estoque do Hemocentro, além do tipo sanguíneo com baixo estoque, divulgar campanhas de doação e também informar as campanhas em curso.

De acordo como Hemosul, o lançamento oficial do aplicativo vai acontecer no dia 14 de junho, quando é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Com a implantação do aplicativo nas ações da Hemorrede.

Mato Grosso do Sul será o oitavo estado a implantar o sistema junto a Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul e Bahia.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

