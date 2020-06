Hemorio e Hospital da Criança fazem mutirão para doação de sangue

O Hospital Estadual da Criança promove nste sábado (27) a 16ª campanha de doação de sangue da unidade. A campanha Doe Sangue, Salve até Quatro Vidas, em parceria com o Instituto d de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), tem como finalidade alertar sobre a importância da doação de sangue durante a pandemia de covid-19, reforçando o estoque do principal hemocentro do estado.



Conforme orientação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é obrigatório o uso de máscaras pelos doadores, bem como a higienização das mãos e o respeito ao distanciamento entre as pessoas. Os que foram infectados pelo novo coronavírus podem doar após 90 dias da recuperação completa. Já os que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para o vírus podem doar após 30 dias.



O Hospital Estadual da Criança, que atende crianças e jovens com idade até 19 anos, é a primeira unidade pública pediátrica no estado do Rio voltada para cirurgias de média e alta complexidade, além de tratamento oncológico e transplante renal e hepático. Acreditado com o Nível 3 de Excelência na segurança do paciente pela Organização Nacional de Acreditação desde que foi inauguradom, o hospital já fez cerca de 35 mil procedimentos cirúrgicos, 129 mil consultas e 191 transplantes hepáticos e renais.

Estoques baixos

Com a pandemia de covid-19, os estoques de sangue estão baixos. Para fazer a doação de sangue, a pessoa precisa levar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional); estar bem de saúde; entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. Jovens com 16 e 17 anos podem doar, desde que autorizados pelos pais ou responsáveis legais e que aprese tem um documento de identidade original da pessoa responsável.

Exige-se peso mínimo de 50 quilos. Não é preciso estar em jejum. Basta evtar o consumo de alimentos gordurosos três horas antes da doação.



Na campanha deste sábado, as doações podem ser feitas até as 15h. O ambulatório do Hospital Estadual da Criança fica na Rua das Tulipas, 209, na Vila Valqueire, zona norte do Rio.

Os interessados em doar sangue podem obter mais informações pelo telefone 0800-2820708, do Disque Sangue do Hemorio.