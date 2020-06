Hábitos alimentares durante a pandemia e os riscos com a Covid-19

Da Redação com Assessoria

Aproveite o momento em casa para descobrir formas de consumir mais frutas e legumes - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A pandemia mudou completamente a rotina de todos. Além de aderir cuidados essenciais para combater a Covid-19 no dia a dia, os hábitos alimentares de muitos também sofreram modificações.

Durante o isolamento social algumas pessoas adotaram um estilo de vida repleto de alimentos calóricos, nem sempre saudáveis, e, segundo a nutricionista da Unimed Campo Grande, Allessyane Cleyti da Silva, este comportamento pode trazer danos graves à saúde. “Caso a pessoa não tinha, antes desta mudança social, hábitos alimentares saudáveis, a tendência é se tornar mais dependente de alimentos calóricos que já eram consumidos antes”, relatou Allessyane.

A nutricionista ainda alerta que os maus hábitos podem desenvolver doenças de risco à Covid-19. “Esses hábitos estão associados ao desenvolvimento de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e outras doenças crônicas, que colocam o indivíduo dentro dos grupos de risco da Covid-19, podendo agravar o quadro do paciente caso venha ser infectado pelo vírus”, disse a profissional.

Para combater toda e qualquer doença, e manter a saúde em dia, ainda mais neste período de pandemia, é muito importante ingerir alimentos que estimulem nosso sistema imunológico, além de manter uma rotina de boa alimentação e afazeres que já eram realizados antes mesmo da chegada do coronavírus.

“A regra de se alimentar de 3 em 3 horas é recomendada para a maior parte do público, já que este intervalo entre as refeições auxilia muito em quadros de ansiedade e compunção, o que evita o consumo excessivo de alimentos. Lembrando que aos que buscam uma mudança nesta época, não deve ser algo de momento, e sim a se seguir sempre”, fala a nutricionista.

Quantos aos alimentos responsáveis por aumentar nossa imunidade, a nutricionista cita quais são os mais indicados: “Nos alimentos in natura, como frutas, legumes e verduras é possível encontrarmos propriedades antioxidantes. Frutas como laranja, limão, morango, acerola, kiwi, há Vitamina C, ricas em antioxidantes. Nos vegetais verde escuros, como brócolis, espinafre e couve, encontramos o ácido fólico, responsável pela formação dos glóbulos brancos que compõem a defesa do nosso organismo”.

“As proteínas animais e vegetais como carnes de origem animal e vegetais (feijão, ervilha, lentilha), realizam função importante nas hemoglobinas, prevenindo possíveis anemias, fortalecendo o sistema imunológico. Por fim, mas não menos importante, a hidratação, que é essencial para um bom funcionamento dos órgãos, responsável pelo transporte de nutrientes e eliminação de resíduos em excesso do organismo”, conclui.

Dicas para planejar uma alimentação saudável

Além de todos os cuidados que devemos ter com nossa saúde, a Unimed preparou sete dicas imperdíveis, e importantes, para uma rotina cheia de bons hábitos e cuidados em tempo de pandemia pelo novo coronavírus. Confira:

1 - Crie o cardápio da semana e liste os ingredientes necessários. Confira o que tem na despensa e na geladeira e faça uma lista do que falta.

2 - Escolha horários com menos movimento para ir às compras ou compre online.

3 - Não exagere nas compras. Escolha o que é necessário e justo. Além de ser um ato consciente em relação às necessidades das outras pessoas, ajuda a evitar desperdícios.

4 - Evite comprar alimentos como: bolachas, refrigerantes e sopas solúveis. A maioria deles é rica em sódio, gordura trans e calorias vazias.

5 - O ideal é organizar a rotina para preparar as próprias refeições em casa. Por exemplo, aproveitar o domingo para higienizar e armazenar legumes ou cozinhar feijão a mais para congelar em porções. Nesse caso, deve-se usar quantidades pequenas de sal, gordura e açúcar nos preparos caseiros.

6 - Prefira as versões integrais de arroz, massas e pães. Eles são ricos em fibras, vitaminas, sais minerais e antioxidantes e têm menos gorduras saturadas.

7 - Aproveite o momento em casa para descobrir formas de consumir mais frutas e legumes

Frutas frescas mais resistentes: maçã, laranja, limão, goiaba, melão, abacaxi.

Legumes frescos e resistentes: aipo, brócolis, cebola, batata, batata-doce, inhame, cenoura, abóbora.