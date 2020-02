Há quatro meses em novo endereço, Casa da Saúde oferece mais que medicação a pacientes de MS

Funcionando há quatro meses rua R. Onze de Outubro, n° 220, no Bairro Cabreúva, a Casa da Saúde tem oferecido muito mais que medicação aos cerca de 30 mil pacientes ativos de Mato Grosso do Sul - Fotos: Edemir Rodrigues

Funcionando há quatro meses rua R. Onze de Outubro, n° 220, no Bairro Cabreúva, a Casa da Saúde tem oferecido muito mais que medicação aos cerca de 30 mil pacientes ativos de Mato Grosso do Sul. Do ponto de vista dos pacientes, as mudanças oferecem mais conforto aos pacientes que agora contam com estacionamento amplo, 96 assentos de espera, painel de chamada, onze guichês de atendimento, e farmácia com espaço maior para organização dos medicamentos, além de acesso para carga e descarga.

Elizete Geraldo Lopes, pega medicamentos para a neta Yanguia Gabriele há cerca de seis anos, e apesar do novo endereço ter ficado mais longe, ela elogia a nova estrutura. “Distante ficou, mas o local aqui ficou bem melhor, não tem comparação. Todo mês venho aqui, e acredito que ficou não só para mim, mais também para os funcionários”, analisa.

A mesma avaliação vem do paciente Afonso Rodrigues Paiva Filho, que há quatro anos planeja as viagens mensais para trabalho e visitas ao médico, com as idas a Casa da Saúde para retirar medicação. “Estacionamento melhor, mais espaçoso, com espaço de espera mais amplo. O atendimento dos servidores continua bom. Na questão da distância, para mim ficou a mesma coisa, pois moro em Dois Irmãos do Buriti”, brinca.

Na visão do coordenador de assistência farmacêutica especializada, Edilson Santana, as mudanças permitiram oferecer um serviço com mais qualidade para a população. “Em termos de estrutura física não tem nem como comparar. Foi um ganho absurdo para todo mundo, que ampliou a qualidade de serviço e de ambiente. A gente vivia numa estrutura já saturada. Estamos batalhando para melhorar cada vez mais as condições, tanto para os pacientes como para os servidores”, destaca o gestor que há 16 anos atua na Casa da Saúde.

Em novo endereço desde o dia 7 de outubro de 2019, a Casa da Saúde, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES), conta com mais de 1,3 mil metros quadrados, onde estão distribuídos, depósitos de medicamento, salas administrativas, e áreas comuns. A unidade fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e também os medicamentos de ação judicial. O atendimento é feito de segunda a sexta das 7h às 19h.

Conhecida como Casa da Saúde, a Coordenadoria Estadual de Assistência Farmacêutica Especializada foi fundada em 1999 e, desde então, tem se consolidado como um importante instrumento para a população que tem garantido o acesso a medicamentos no SUS.