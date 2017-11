Guerra contra o Aedes: Chuva dá trégua e fumacê percorre 12 bairros nesta terça-feira

Os trabalhos de combate ao mosquito Aedes aegypti –transmissor da dengue, zika e chikungunya – não param. Nesta terça-feira (07), das 16 às 22 horas, a borrifação a Ultra Baixo Volume – UBV (Fumacê) – popularmente conhecido como fumacê – acontece em doze bairros da Capital.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), orienta à população a abrir portas e janelas quando o veículo passar pela rua, assim as gotículas do inseticida chegarão até o interior da residência, onde normalmente o Aedes aegypti se abriga; cobrir com plástico ou tecido gaiolas de pássaros; lavar com água e sabão os bebedouros de animais após a aplicação do inseticida; e, manter-se longe do veículo enquanto estiver realizando os trabalhos.

A aplicação do inseticida visa atingir, principalmente, as fêmeas do mosquito causador das doenças, mas é possível que outras espécies de insetos sejam atingidas e por isso a utilização deste método de aplicação deve ocorrer de forma criteriosa.

A borrifação pode ser suspensa sem aviso prévio se houver chuva ou vento forte dentro do horário estipulado para o bloqueio (entre às 16h30 e 22h30), pois estes imprevistos dificultam a ação e eficácia do inseticida.

Confira o itinerário de aplicação desta terça-feira: