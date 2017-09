Grupo Onça Pintada visita Mundo Novo e Eldorado e finaliza semana com mais de 300 atendimentos

O Grupo Onça Pintada atendeu 327 mulheres em ações realizadas na última semana nos municípios de Campo Grande, Mundo Novo e Eldorado. Durante os atendimentos as mulheres foram avaliadas por uma médica, realizaram exames de ultrassom e algumas foram encaminhadas para fazer exame de mamografia.

No município de Mundo Novo a ação aconteceu no sábado, (23/09), na Unidade Básica de Saúde Valdir Pazotti e no total 167 mulheres compareceram para realizar os exames, sendo que 41 fizeram no mesmo dia o ultrassom das mamas e 24 foram encaminhadas para fazer mamografia.

Já em Eldorado, foram realizados 112 atendimentos, 32 ultrassons e 23 mulheres encaminhadas para fazer mamografia. Ação aconteceu no Posto de Saúde Central.

Nos dois municípios o Grupo Onça Pintada realizou as ações em parceria com as prefeituras locais e lideranças que ajudaram a mobilizar as mulheres.

Em Campo Grande os atendimentos contaram com ajuda de lideranças comunitárias dos bairros Coophavila II e Silvia Regina. Foram feitos 50 atendimento, com 21 ultrassons e 16 encaminhamentos para mamografia.

Agenda da semana

Esta semana o Grupo Onça Pintada vai realizar atendimentos nos Bairros Buriti e Nhanhá, em Campo Grande. No Buriti a ação acontece nesta terça-feira (26/09), no centro Comunitário, localizado na Rua Jaime Costa, Nº 577, a partir das 18h30 e no Jardim Nhanhá será na quarta-feira (27/09), na Rua Pedro Leão, Nº 280, próximo ao Ginásio Guanadizão, também partir das 18h30.

Já no interior será a vez de Corumbá receber a ação. O Grupo Onça Pintada estará na cidade no sábado e domingo (30/09 e 01/10). No sábado a ação acontece das 8h às 18h. Já no domingo será das 8h às 11h. Mais informações: (67) 9 9239-0890.

Para participar do atendimento é necessário que as mulheres apresentem apenas um documento de identificação e o cartão do SUS.

O atendimento é totalmente gratuito e as mulheres passarão por consulta com a médica e poderão realizar exames, além de receber orientações sobre o câncer de mama e as formas de prevenção.

Veja Também

Comentários