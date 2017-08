Grupo Onça Pintada realiza mamografias e detecta três casos cirúrgicos

O Grupo Onça Pintada (GOP) realizou no último sábado (29/07) um mutirão na sede da entidade, em Campo Grande, para atender 72 mulheres dos municípios de Caracol, Antônio João, Sidrolândia e Campo Grande, que realizaram exames de ultrassom, mamografia e passaram por consulta com o médico mastologista.

Todas as pacientes já haviam passado por triagem nas cidades onde moram, durante visita da unidade móvel do Grupo Onça Pintada e, no mutirão, além do atendimento médico, elas receberam gratuitamente café da manhã, almoço e transporte.

No total o GOP realizou 66 mamografias, 5 ultrassons e 3 mulheres foram encaminhadas para cirurgias. De acordo com a entidade, essas mulheres apresentaram nódulos ou outros problemas nas mamas e agora, com a ajuda do Grupo Onça Pintada, vão iniciar o tratamento.

O Grupo Onça Pintada é reconhecido em Mato Grosso do Sul por desenvolver programa de prevenção e combate ao câncer de mama. Criado em 2001, o GOP já percorreu quase todos os municípios do estado, alguns mais de três vezes, contribuindo assim com a prevenção e o combate ao câncer de mama. A entidade já atendeu mais de 53 mil mulheres, realizou gratuitamente 8 mil exames e encaminhou mais de 2 mil mulheres para tratamento cirúrgico.

A equipe é formada por psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros e auxiliares. O GOP também possui aparelho de ultrassom, um mamógrafo e uma unidade móvel que visita os municípios.

