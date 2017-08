Grávidas precisam e podem se imunizar com vacinas / Reprodução

A mulher precisa estar com a carteirinha de vacinação em dia antes de engravidar, mas quando isso não é possível, algumas vacinas podem ser tomadas. Também é interessante imunizar os adultos que terão contato com o recém-nascido.

É preciso estar atento às mudanças, como a indicação da vacina Tríplice Bacteriana (dTpa-Difteria, Tétano e Coqueluche) que até há pouco tempo era a partir de 27 semanas de gestação, agora a indicação é com 20 semanas. Ela é importante, porque além da proteção contra a Coqueluche, a vacina dTpa também protege contra o tétano neonatal, infecção que pode ocorrer com instrumentos inadequados e contaminados usados para cortar o cordão umbilical. É importante tomar esse medicamento devido ao aumento dos casos de Coqueluche em recém-nascidos e lactentes antes de 1 ano de idade, além de causar complicações mais graves, como as altas taxas de morte, pois os indivíduos contaminados estão mais suscetíveis a pneumonia, convulsões e danos cerebrais.

Durante a gestação também é preciso tomar a vacina da gripe, pois protege a mulher do vírus da gripe normal e de quadros mais graves, como internações por bronquite, pneumonias e até a morte, devido a queda e imunidade. Quando tomar: a dose da vacina da Influenza pode ser prescrita em qualquer mês da gravidez ou em até 45 dias após o nascimento do bebê, para aquelas que não tomaram durante os nove meses, em uma dose única.

Outra bastante indicada é da Hepatite B, pois a doença não apresenta sintomas bem definidos, mas o indivíduo que contrair a doença pode ter vômito, dores musculares, náuseas e mal-estar (sintomas pertinentes a outras complicações também). A infecção durante a gravidez é uma via comum de transmissão, então é importante evitar que a mãe se infecte e não transmita ao feto ou ao recém-nascido. Crianças infectadas com Hepatite B podem apresentar cirrose hepática e câncer hepático na fase adulta. Quando tomar: A vacina deve ser administrada em 3 doses, preferencialmente a partir do segundo trimestre da gestação, e é gratuita nos postos de saúde. Se a gestante já foi vacinada anteriormente, não há necessidade de reforço na gestação.

Segundo o Dr. Alberto Jorge Félix Costa CRM-MS 1266, médico e diretor técnico responsável da Imunitá Centro de Imunização, muitas coisas são lembradas no pré-natal e vacinas fundamentais podem passar desapercebidas. “Para uma gestação saudável e sem riscos, é preciso estar em dia com a imunização e evitar problemas durante os meses da gravidez”, afirma o médico.

Antes de tomar qualquer vacina é preciso consultar um médico para obter informações sobre o tempo de gestação e outros detalhes.

Veja Também

Comentários