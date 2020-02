Mais de 1 milhão de camisinhas vão ser distribuidas no Carnaval de MS

As camisinhas serão distribuídos aos 10 núcleos regionais de saúde de MS pela Gerência Técnica do Programa IST/Aids e Hepatites Virais - Foto: Divulgação

O Governo do Estado vai reforçar a distribuição de camisinhas em Mato Grosso do Sul durante o Carnaval. Serão repassados aos municípios 1 milhão e 200 mil preservativos, entre masculinos e femininos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Com o aumento da distribuição, o Governo objetiva trabalhar a consciência coletiva sobre o sexo seguro e a prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como o HIV/Aids, a Sífilis e as Hepatites A, B e C, além do HPV, da Herpes Genital e da Gonorreia.

As camisinhas serão distribuídos aos 10 núcleos regionais de saúde de MS pela Gerência Técnica do Programa IST/Aids e Hepatites Virais. Géis lubrificantes também fazem parte do pacote. A quantidade entregue em cada município varia, explica a chefe do setor, Alessandra Salvatori.

“Nossa distribuição de preservativos é mensal e ganha aporte maior durante o Carnaval. Já a logística de distribuição atende demanda dos municípios. Alguns pedem mais nesse período”, diz Alessandra. Historicamente, Corumbá e Três Lagoas solicitam mais unidades.

O uso da camisinha é considerado pelos especialistas como método contraceptivo mais eficiente de prevenção de IST e de gravidez indesejada. “Independente da época do ano”, reforça a gerente. O material é distribuído de forma gratuita nas unidades de saúde do SUS.

Mato Grosso do Sul registrou somente no ano passado 1.332 novos casos de HIV/Aids. No mesmo período (2019) foram notificados 3.189 casos de sífilis e 260 casos de hepatites virais.

Além de aumentar a entrega de camisinhas masculinas e femininas no Carnaval, o Governo vai trabalhar com os municípios a campanha “Usar camisinha é uma responsa de todos”, lançada pelo Ministério da Saúde na semana passada. O público-alvo é formado por jovens de 15 a 29 anos.