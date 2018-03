Governo repassa R$ 4,4 milhões para a Saúde de Dourados

“O Governo está tomando as medidas para que os pagamentos sejam feitos em dia e que possam assim beneficiar a população com saúde de qualidade”, afirma o secretário da pasta, Carlos Alberto Coimbra - Foto: Chico Ribeiro

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), repassou R$ 4,4 milhões ao município de Dourados, nessa quarta-feira (28). O recurso é destinado a diversos setores, como a farmácia básica, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital da Vida e Samu. Para os próximos dias, o Governo já prevê o depósito de mais de R$ 2,3 milhões, totalizando, aproximadamente, R$ 6,8 milhões em investimento. Os repasses fazem parte do aporte designado a Dourados mensalmente, mas que estava em atraso.

Além do recurso financeiro, o Governo do Estado anunciou, no início de fevereiro, a primeira e a segunda etapa do processo de licitação para as obras de construção do Hospital Regional de Dourados, unidade que irá atender pacientes de 33 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e faixa de fronteira. “Esse projeto (hospital) faz parte da vontade maior do Governo do Estado que é de regionalizar a saúde, para melhorar a qualidade e a agilidade no atendimento à população”, disse.

Como parte do projeto de regionalização da saúde, e ainda entre as ações mais recentes que beneficiam o município e região, a SES já definiu a Organização Social (OS) que irá gerir o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados. Nessa semana, foi publicado em Diário Oficial o nome da empresa vencedora que vai administrar o hospital pelos próximos cinco anos, Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e Saúde Pública (Gamp).