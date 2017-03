Governo repassa recursos de emendas para hospitais e associaÃ§Ãµes beneficentes de MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou na terça-feira (28) os convênios que repassam recursos para hospitais e associações beneficentes. Os recursos são originados de emendas parlamentares estaduais destinadas à área de saúde para custeio e compra de medicamentos e materiais dos hospitais e instituições.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) mais de 160 convênios devem ser realizados para o repasse das emendas que serão publicadas gradativamente. Entre as instituições beneficiadas estão: Santa Casa de Campo Grande, Associação Beneficente de Itaquiraí, Associação Beneficente de Maracaju e Sociedade Integrada de Assistência Social de Fátima do Sul.

Assinado em 2016 pelos deputados estaduais e o governador Reinaldo Azambuja, do total de R$ 36 milhões em emendas do Fundo de Investimento Social, R$ 22,6 milhões foram destinados para a área da saúde, pouco mais da exigência mínima de 60% dos recursos.

Os recursos fazem parte da ação conjunta entre o poder executivo e legislativo em fortalecer os serviços de saúde oferecidos em Mato Grosso do Sul. Os convênios estão publicadas na página 7 do Diário Oficial.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

