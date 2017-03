Governo publica vagas remanescentes para residência médica e inscrição encerra nesta sexta-feira

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (2) o edital complementar nº. 001/2017/COREME/HRMS/FUNSAU, disponibilizando três vagas para residencia médica no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). Conforme o edital, a inclusão dos programas com vagas remanescentes para o ano de 2017 são nas especialidades de Nefrologia e Neonatologia.

As inscrições foram prorrogadas até 03 de marco, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, na COREME/Centro de Estudos HRMS – térreo, – Av. Engenheiro Lutero Lopes, 36 – Aero Rancho IV – CEP 79084-180 – Campo Grande / MS, Telefone: 3378-2909.

A prova escrita objetiva será realizada no dia 05 de março das 8h às 12h, no HRMS – Auditório Jacarandá, com duração de 4h. Para a residencia em Neonatologia serão 25 questões de Pediatria e para Nefrologia 25 questões de Clinica Médica.

O edital entra em vigor na data da sua publicação. Assina o diretor-presidente do HRMS, Justiniano Barbosa Vavas.

