Roda de conversa vai debater a campanha ‘Janeiro Branco’ alusiva à saúde mental

Com a temática “Janeiro Branco” o Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), em parceria com as profissionais de psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), realizam nesta segunda-feira (23) uma roda de conversa direcionada aos servidores do estado que atuam na área de gestão de pessoas, em especial na política de gestão da saúde preventiva do servidor.

Com número de vagas limitadas a 3 (três) representantes por órgão/ entidade, o evento será a partir das 8h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no auditório Pedro de Medeiros. Mais informações pelo telefone (67)3318-1438 / 1343 na Coordenadoria de Promoção a Saúde do Servidor (Copserv).

A Campanha

Existente desde 2014, o Janeiro Branco é uma campanha nacional, que tem o objetivo de mobilizar a sociedade em favor da saúde mental, alertando para questões de cuidados com as emoções, sentimentos, comportamentos e relacionamentos humanos.

Assim como o setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul são datas reconhecidas na luta contra problemas e doenças, o janeiro branco, promove palestras, bate-papos, caminhadas, rodas de conversa e diversas atividades para mostrar a importância de cuidar da mente assim como se cuida da saúde física.

De acordo com especialistas da área de psicologia, o mês escolhido associa o período em que as pessoas estão dispostas a cumprir as metas de ano novo e o branco por ser uma cor que é possível colorir com todas as outras.

