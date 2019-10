Governo libera R$ 79,5 milhões para hospitais universitários

A iniciativa é financiada pelos ministérios da Educação e da Saúde - Foto: Divulgação

Os hospitais universitários federais do país recebe reforço financeiro para a aquisição de medicamentos, materiais e serviços essenciais ao adequado funcionamento das unidades hospitalares. O governo federal liberou R$ 79,5 milhões para as unidades.

Os recursos são do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), gerenciado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A iniciativa é financiada pelos ministérios da Educação e da Saúde.

“A aplicação correta dos recursos impacta na melhoria dos atendimentos de saúde prestados de forma gratuita à população e no apoio ao ensino, à pesquisa e à inovação, que são características fundamentais dos hospitais universitários”, afirmou o presidente da Rede Ebserh, Oswaldo Ferreira.

O superintendente do Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol-UFRN), em Natal, Stenio Silveira, elencou áreas em que os recursos de custeio do Rehuf serão aplicados. “Podemos citar materiais para a hotelaria ou materiais médicos na área de videocirurgia, por exemplo, que são invasivos e muito sensíveis, tendo que passar por esterilização. Isso causa o desgaste desses materiais e os deixa com uma vida útil muito menor, sendo necessária a substituição eventual”, disse.

De acordo com o gerente administrativo do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), Carlos Alberto Coimbra, a verba de custeio do Rehuf é utilizada em sua totalidade para manter os estoques da unidade hospitalar. “O custeio tem ajudado no abastecimento de materiais médicos, produtos para áreas especializadas, órteses, próteses e materiais especiais de forma a manter as atividades essenciais de assistência e educação”, explica. O hospital é referência para o atendimento de urgência, emergência, alta complexidade e diversas especialidades na região.