Governo lança Plano Estadual de Contingência ao Aedes aegypti

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES), lança nesta quinta-feira (23.11), às 8h, o Plano Estadual de Contingência ao Aedes aegypti 2017 / 2018. A solenidade, que será realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no auditório Germano de Barros, marca a apresentação das ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como dengue, chikungunya e zika.

O evento terá a assinatura do Plano Estadual com as ações de combate, controle e prevenção ao mosquito em âmbito estadual, além da apresentação do Comitê Estadual de Mobilização contra o Aedes aegypti, responsável pela execução das ações de acordo com o plano. Ao todo, 35 instituições integram o Comitê junto ao Executivo estadual no desenvolvimento das ações nos municípios.

A SES também apresentará o novo sistema de registro de informações epidemiológicas E-visita. O sistema é uma atualização do aplicativo E-endemias – que será utilizado em smartphones que serão entregues aos agentes de endemias de Mato Grosso do Sul. Com o aplicativo, as informações registradas a cada visita dos agentes são enviadas online para a Sala Estadual de Situação, onde são desenvolvidas as estratégias para combate ao vetor.

Estão previstas também a entrega de 79 computadores que auxiliarão os municípios no registro de informações epidemiológicas para o desenvolvimento de estratégias no combate ao vetor, além da entrega de duas mil bolsas completas, cinco mil uniformes e dois mil smartphones para os agentes de endemias.

Luciana Brazil – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Edemir Rodrigues