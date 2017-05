Governo garante repasse para ações do Hospital Regional de Ponta Porã

Ponta Porã (MS) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a direção do Hospital Regional de Ponta Porã Dr. José Simone Netto esclarecem que o contrato aditivo para pagamento das despesas de funcionamento do setor da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) já foi efetuado na manhã desta sexta-feira (5.5) sem interferência nos trabalhos e atendimentos do hospital. Consequentemente, os pagamentos dos funcionários do setor também serão normalizados ainda hoje. O contrato, assinado com o Governo do Estado, foi publicado no Diário Oficial na sexta feira, 28 de abril.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, reitera o compromisso com a reestruturação da saúde nos municípios, onde mesmo em um cenário de recessão econômica, vem se esforçando para manter as suas ações e compromissos, buscando a melhoria dos serviços em saúde de Mato Grosso do Sul.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Edemir Rodrigues

