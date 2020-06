Governo federal já transportou 135 milhões de máscaras da China

O Ministério da Infraestrutura informou que atingiu hoje (16) o número de 135 milhões de máscaras cirúrgicas e N95 trazidas ao país para auxiliar no combate à pandemia de covid-19. A operação, em parceria com a Latam Airlines, começou no mês passado e já completou 22 voos, do total de 44 previstos.

De acordo com o ministério, o último voo chegou às 4h05 desta terça-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, vindo de Xiamen, na China, com 9 milhões de máscaras cirúrgicas a bordo.

Até o final de julho devem ser transportados 240 milhões de máscaras que foram compradas pelo Ministério da Saúde para serem entregues aos profissionais de saúde. No total, serão 960 toneladas de insumos trazidos da China, principal produtor mundial de máscaras cirúrgicas e N95.

O plano de logística do governo federal abrange ações para viabilizar a chegada do material importado, articulação com órgãos governamentais que atuam nos aeroportos para prioridade no desembaraço aduaneiro e apoio na distribuição dos equipamentos nos estados.

O Ministério da Infraestrutura explicou que a parceria com a Latam foi definida pelo menor preço, após cotação internacional. “A Latam, por sua vez, desenvolveu uma logística especial e passou a voar com destino à China pela primeira vez na história do grupo, preparando as aeronaves e equipes para essa megaoperação. Cerca de 300 colaboradores da empresa foram responsáveis por essa operação até agora”, informou.

Foram combinados percursos de voos de Xangai, Guangzhou, Xiamen – todas na China –, Amsterdã (Holanda), Auckland (Nova Zelândia), Santiago (Chile) e São Paulo.

As cinco aeronaves modelo B777-300ER utilizadas para realizar os 22 voos são originalmente de passageiros, e tiveram seus interiores adaptados para transportarem as caixas de máscaras não só nos porões, mas também sobre os bancos, no espaço entre as poltronas e nos compartimentos de bagagem.

O próximo voo, de número 23, está previsto para chegar ao Brasil na quinta-feira (18), com 3 milhões de máscaras modelo N95.